missile iraniano su haifa

In un'escalation di tensioni senza precedenti, un missile iraniano ha colpito Haifa, scuotendo le fondamenta della sicurezza israeliana. Oltre alla cittĂ portuale, altri missili sono caduti nel Negev e nel Gush Dan, segnando un nuovo capitolo di conflitto nella regione. Con circa 25 razzi lanciati dall'Iran, la situazione si fa sempre piĂą critica, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi per la stabilitĂ mediorientale.

C’è anche una goriziana in Israele in queste ore sotto la pioggia di missili iraniani. La testimonianza da Haifa della giovane ricercatrice: “Qui non vale il pensiero che non possa succedere a te. Dormire è impossibile, ogni rumore sembra un’esplosione” Vai su Facebook

Terza notte di guerra #Iran-#Israele. Missili e droni iraniani in varie cittĂ israeliane da Gerusalemme a Tel Aviv a Haifa. Almeno 8 morti e 200 i feriti negli ultimi raid di Teheran. Nel video l'IDF colpisce un sito sotterraneo di stoccaggio di missili nell'Iran occide Vai su X

Sejil, il nuovo missile a combustibile solido dell'Iran nella guerra con Israele: che tipo di arma è - Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha annunciato questa settimana l'uso di missili Sejil contro Israele. Lo riporta msn.com