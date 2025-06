Miriam Vitiello del Cnr di Pisa vince un finanziamento europeo milionario

Pisa si illumina di orgoglio con Miriam Vitiello, brillante fisica e direttrice di ricerca al CNR Nano, che ha conquistato un ERC Advanced Grant, uno dei più ambiti riconoscimenti europei per la ricerca d’avanguardia. Questa vittoria testimonia l’eccellenza italiana nel panorama scientifico internazionale, aprendo nuove strade alla conoscenza. La sua straordinaria impresa non solo valorizza il talento locale, ma rafforza il ruolo dell’Italia come hub di innovazione e scoperta.

Pisa, 20 giugno 2025 - Miriam Serena Vitiello, fisica originaria di Policoro (MT), e oggi direttrice di ricerca presso l’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr Nano) a Pisa, ha vinto un ERC Advanced Grant, uno dei finanziamenti europei più prestigiosi e competitivi destinati a ricercatori affermati con risultati scientifici di eccellenza. L’ERC Advanced Grant, assegnato dallo European Research Council (ERC), supporta progetti di ricerca ambiziosi e innovativi, capaci di aprire nuove frontiere della conoscenza e della tecnologia. Si tratta di un riconoscimento che testimonia la qualità e il valore internazionale del lavoro di un ricercatore, ed è particolarmente raro e ambito nel panorama scientifico europeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Miriam Vitiello del Cnr di Pisa vince un finanziamento europeo milionario

