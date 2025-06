Mio marito ha 40 anni e ho scoperto che non muove un dito senza chiamare sua madre Lei ha accesso persino alla sua email e alle sue finanze | lo sfogo è virale

In un mondo spesso sconvolto da scoperte sorprendenti, questa storia virale di una donna di 35 anni svela il lato nascosto di un matrimonio: un uomo di 40 anni totalmente dipendente dalla madre. Un rapporto che, nel silenzio, ha alimentato dubbi e domande. La sua confessione su Reddit apre uno spaccato unico sulle dinamiche familiari e le insospettabili dipendenze. Ma come può una coppia affrontare una simile realtà? La risposta potrebbe sorprendere...

“Siamo stati sei anni insieme a distanza e non lo avevo capito, anche perché lui ha fatto di tutto per nascondermelo. Ma ora lo so: sono sposata con un uomo di 40 anni che è un mammone “: inizia così il lungo post di una 35enne su Reddit che – come da prassi della piattaforma – ha potuto sfogarsi nel più totale anonimato. “Mio marito ha bisogno dell’opinione di sua madre per ogni minima cosa e la sente tutti i giorni, tra messaggi e telefonate (la pensione integrativa del nuovo lavoro, se le scatole entrano in macchina per il trasloco, quale detersivo è il migliore). Aveva problemi di lavoro e questioni legali, quindi sua madre è intervenuta e ha preso il controllo: da allora lei ha accesso a tutte le sue finanze, alle email, e così via, cosa che io non sapevo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it