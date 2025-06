Mio figlio di 18 mesi e la mia compagna sono bloccati in Iran | la testimonianza di un medico di Parma

La storia di Salvatore Politi, ginecologo dell’Ospedale Maggiore di Parma, è un racconto di speranza e sfide. Mentre lui si trova in Italia, la sua compagna e il loro piccolo di 18 mesi sono bloccati in Iran, lontani dai sogni di un incontro tanto atteso. Un viaggio interrotto, ma anche una lotta per riunirsi presto in un abbraccio che nessuna distanza potrà cancellare.

Si trova in Italia mentre la sua compagna e il figlio di appena 18 mesi sono bloccati in Iran. È la storia di Salvatore Politi, ginecologo che lavora all’ospedale Maggiore di Parma, che da giorni sta cercando di ricongiungersi con la propria famiglia, partita il 5 giugno per incontrare i nonni materni per la prima volta. Stando a quanto riportato in un servizio del Tgr dell’Emilia-Romagna, la donna, architetta 36enne iraniana ma da 13 anni in Italia, sarebbe riuscita a mettersi in contatto con il compagno solamente tramite un audio via Telegram, dove gli ha spiegato che sono dovuti “scappare da casa nella zona nord di Teheran, che è stata bombardata ” e che si trovano “in una paesino vicino alla capitale” in cerca di qualsiasi modo per andar via con il bimbo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio di 18 mesi e la mia compagna sono bloccati in Iran”: la testimonianza di un medico di Parma

In questa notizia si parla di: figlio - mesi - compagna - sono

Matteo Marcato muore a 34 anni nello schianto contro un furgoncino: moglie e figlio neonato di 10 mesi incastrati tra le lamiere - Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Matteo Marcato, 34 anni, che ha perso la vita nello schianto contro un furgoncino a Portegrandi.

Ore di ansia, notti da incubo per Salvatore Politi, ginecologo dell’ospedale Maggiore di Parma, che da giorni sta tentando di far rientrare la sua compagna, architetta 36enne iraniana, ma da 13 anni in Italia, e il loro figlio di appena 18 mesi, bloccati in Iran. Il bi Vai su Facebook

“La mia compagna e mio figlio di 18 mesi scappati da Teheran, senza latte e pannolini, bloccati là” Vai su X

“Mio figlio di 18 mesi a Teheran con la mamma per conoscere i nonni. Ora sono lì, senza latte e pannolini. Non dormo più”; Fuga dall'Iran sotto i missili: la corsa di un medico siciliano per salvare la compagna e il figlio; “Mia moglie e mio figlio di 18 mesi sotto le bombe in Iran, riportateli a casa”: l’appello disperato del medico italiano.

“Mio figlio di 18 mesi e la mia compagna sono bloccati in Iran”: la testimonianza di un medico di Parma - La coppia iraniana e il bimbo di 18 mesi sono scappati dopo i bombardamenti a Teheran, ora cercano di lasciare il paese ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Dottor Politi dove si trovano attualmente sua moglie e suo figlio? - Ore di ansia per Salvatore Politi, ginecologo dell’ospedale Maggiore di Parma. Riporta bologna.repubblica.it