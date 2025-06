Minutaggio under Incassati 300mila euro

La bella gioventù granata si conferma un valore fondamentale per il Pontedera, con oltre 300mila euro incassati grazie alla valorizzazione dei giovani. Questo investimento nel talento under rappresenta non solo una strategia di crescita, ma anche un orgoglio storico per la società, che da sempre punta sul futuro. Tuttavia, con le nuove normative, quella cifra è più che dimezzata rispetto a quanto si...

La bella gioventù granata. E' quella che ha portato in dote al Pontedera oltre 300mila euro come mutualità per la valorizzazione del minutaggio. L'impiego dei giovani, insomma, quello di cui è sempre andata fiera la società pontederese da quando ha iniziato a frequentare la Serie C. Anche se adesso, pur puntando sempre al massimo guadagno concesso dal regolamento sull'utilizzo degli under, la cifra è più che dimezzata rispetto a quanto si riusciva ad incassare una decina d'anni fa, ossia circa 700mila euro. Quest'anno, come noto, il minutaggio coinvolgeva l'utilizzo di giocatori nati dopo l'1 gennaio 2002 per 35 delle 38 partite complessive e i calcoli venivano fatti ogni 7 partite, dunque in cinque tranches.

