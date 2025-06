Minturno Scauri 2025 un' estate da vivere | gli eventi di agosto e settembre

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Minturno Scauri nel 2025! Gli appuntamenti di agosto e settembre offrono un ricco programma di spettacoli, musica, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Un’occasione unica per scoprire le bellezze del territorio e condividere momenti speciali con amici e cari. Non perdere l’opportunità di vivere questa estate da sogno: l’avventura ti aspetta!

Prosegue anche ad agosto il ricco calendario di eventi della rassegna Minturno Scauri 2025, un'estate da vivere organizzata dall’Amministrazione Comunale. Spettacoli teatrali, concerti, visite guidate, incontri, feste, sagre e molto altro ancora per il divertimento di adulti e bambini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Minturno Scauri 2025, un'estate da vivere: gli eventi di agosto e settembre

Minturno Scauri 2025, un'estate da vivere: gli eventi di luglio - Minturno Scauri 2025 promette un’estate indimenticabile, ricca di eventi pensati per coinvolgere e emozionare ogni visitatore.

