Minorenne annegato nell’Adda Il sindaco al prefetto | più controlli

Spero che questa tragedia spinga a un'azione immediata e concreta per tutelare i nostri giovani e prevenire futuri incidenti. La perdita di Serghei Fortuna ci ricorda quanto sia urgente intervenire con responsabilità e determinazione. Solo così potremo garantire un ambiente più sicuro e proteggere le vite che più ci stanno a cuore.

L’altro pomeriggio la presenza, in fascia tricolore, al funerale di Serghei Fortuna, annegato domenica a diciassette anni. Subito dopo carta e penna e una lettera al prefetto: " Gravi rischi per l’incolumità pubblica e situazione grave, serve un presidio costante delle aree a rischio. Chiediamo l’impiego di forze dell’ordine e personale militare". La missiva è stata inviata dal sindaco di Cassano Fabio Colombo alla prefettura milanese, "spero davvero in un riscontro". Una nota simile ad altre inviate in passato. Il rischio annegamenti e tragedie, una costante estiva. A metà giugno, una città già in lutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it