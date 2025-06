Minniti | Piano Mattei chiave per cooperazione duratura Europa e Africa

Il Piano Mattei rappresenta una svolta fondamentale nel rapporto tra Europa e Africa, promuovendo una collaborazione paritaria e sostenibile. Un cambiamento di paradigma che afferma il rispetto reciproco e la cooperazione equilibrata, lontano da vecchi schemi coloniali. Durante un incontro a Taormina, Marco Minniti ha sottolineato come questa iniziativa possa rafforzare la stabilitĂ e le relazioni nel cuore del Mediterraneo, rivelandosi la chiave per un futuro condiviso.

(Adnkronos) – "Il Piano Mattei è la chiave per una cooperazione duratura tra Europa e Africa. Segna un cambio di paradigma: non piĂą un rapporto di neo-colonialismo, ma una cooperazione paritaria". Così il Presidente di Med'Or Marco Minniti durante un incontro dedicato al 'Mediterraneo allargato' a Taormina (Messina). "Il Mediterraneo rimane il centro degli equilibri geopolitici . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

