Mindhunter Le speranze per la terza stagione si riaccendono con una forma diversa

Le speranze per una terza stagione di Mindhunter si riaccendono, e questa volta in una forma diversa. Dopo anni di silenzio, Holt McCallany ha svelato in un’intervista che ha discusso con David Fincher un possibile nuovo corso per il thriller psicologico. Questo timido raggio di luce apre scenari intriganti per i fan, che ora attendono con ansia aggiornamenti ufficiali sulle sorti della serie, pronta a sorprendere ancora una volta.

Le speranze per una terza stagione di Mindhunter di David Fincher si sono inaspettatamente riaccese. In una recente intervista con CBR, la star Holt McCallany, che interpreta Bill Tench nella serie, ha rivelato di aver discusso con Fincher di un possibile nuovo percorso per il thriller psicologico. Questo barlume di speranza arriva dopo un lungo periodo di inattività , con l'ultima stagione andata in onda nel 2019 e le successive notizie che indicavano in gran parte la fine definitiva della serie a causa degli elevati costi di produzione e dei fitti impegni di Fincher. I commenti di McCallany suggeriscono che, sebbene le sfide permangano, la porta per Mindhunter potrebbe non essere del tutto chiusa, con la storia che potrebbe assumere un formato più condensato.

