Minaccia di gettarsi sotto il treno | salvata da passanti e carabinieri

Hanno agito con prontezza e coraggio, mettendo da parte ogni timore per salvare una vita preziosa. Un intervento che ha evitato una tragedia imminente e dimostrato come la solidarietà possa fare la differenza in momenti di emergenza. La determinazione dei passanti e dei carabinieri a intervenire tempestivamente ha scritto una pagina di umanità e speranza, ricordandoci quanto sia fondamentale essere uniti di fronte alle sfide più difficili.

Intervento provvidenziale di alcuni passanti e dei carabinieri alla stazione ferroviaria di Arenzano. Una ragazza stava tentando il suicidio minacciando di gettarsi sui binari rischiando di essere travolta da un treno in transito. Le persone presenti all'interno della stazione e i militari. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Minaccia di gettarsi sotto il treno: salvata da passanti e carabinieri

