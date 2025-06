Minacce e spunti contro i carabinieri 29enne ubriaco arrestato al bar

Un episodio che mette in luce l'importanza della sicurezza e del rispetto delle forze dell'ordine. La serata del 12 giugno si è tinta di tensione quando un giovane di 29 anni, alterato dall'alcol, ha messo a rischio la serenità di un bar di Sassuolo. La risposta rapida e decisa dei Carabinieri ha permesso di contenere la situazione prima che degenerasse, sottolineando ancora una volta il valore della presenza istituzionale sul territorio.

Intorno alle ore 22 di giovedì 12 giugno i Carabinieri della Stazione di Maranello sono intervenuti presso un bar di Sassuolo su via Giacomo Matteotti, dove, un cittadino marocchino di 29 anni in evidente stato di alterazione alcolica stava arrecando disturbo agli avventori.

