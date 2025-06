Minacce alla procuratrice Caramanna la solidarietà della presidente del Mig Natalia Re

In un gesto di grande coraggio e determinazione, il Movimento Italiano per la Gentilezza si schiera al fianco della procuratrice Claudia Caramanna, oggetto di minacce ignobili legate alla sua instancabile attività di tutela dei minori. La solidarietà della presidente del MIG, Natalia Re., evidenzia l’importanza di sostenere chi si batte ogni giorno per un futuro più giusto e sicuro. È fondamentale unire le forze contro ogni forma di intimidazione, perché la giustizia e la dignità non possono essere intimidite.

"Esprimo, a nome di tutto il Movimento Italiano per la Gentilezza, la più profonda solidarietà e umana vicinanza alla Procuratrice capo per i minorenni di Palermo, Claudia?Caramanna, vittima di ignobili e vili atti intimidatori legati alla sua importante attività di tutela dei minori".

