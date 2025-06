Milleri Srl incassati €226 mila di dividendi Essilux | utile in crescita a €116 mila e patrimonio rafforzato con nuove azioni

Francesco Milleri guida con successo la crescita di MilleRi Srl e EssilorLuxottica, evidenziando risultati sorprendenti nel settore finanziario. Con dividendi di oltre 8 milioni di euro e un utile in forte aumento a circa 8,36 miliardi, la holding si rafforza ulteriormente grazie all’aumento delle azioni detenute. I proventi da partecipazioni e immobilizzazioni raggiungono i 121 milioni, confermando una strategia vincente che rafforza il suo patrimonio e consolida la leadership nel mercato globale.

La holding di Francesco Milleri vede crescere proventi da partecipazioni e immobilizzazioni finanziarie, salite a 121 milioni grazie all'aumento delle azioni detenute Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, ha registrato un incremento significativo dei pro.

Gli eredi Del Vecchio all’incasso: azioni EssilorLuxottica in vendita per pagare i debiti; Milleri Srl, incassati €226 mila di dividendi Essilux: utile in crescita a €116 mila e patrimonio rafforzato con nuove azioni.

Essilux, dividendo da 226 mila euro per Francesco Milleri - La Milleri srl, la holding del manager, registra un balzo degli utili grazie all’aumento delle partecipazioni in Essilux. Segnala milanofinanza.it

Per Francesco Milleri 226mila euro di dividendi. Ed Essilux fa "spesa" in Malesia - A ottobre del 2023 Milleri aveva girato infatti alla cassaforte personale le 35 mila azioni Essilux assegnategli dal piano di performance share 2020- today.it scrive