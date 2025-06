Millemiglia a Livorno foto e video del passaggio delle Ferrari all' Accademia Navale

Il fascino senza tempo delle Ferrari ha incantato Livorno, sfilando con eleganza sul viale Italia e entrando trionfanti nell’Accademia Navale. Sono state immortalate in foto e video le meravigliose vetture che, come di consueto, affiancano le auto storiche della Millemiglia lungo il suggestivo percorso da Brescia a Roma e ritorno. Oggi, venerdì 20 giugno, la città ha respirato l’adrenalina di un evento unico: un vero spettacolo per appassionati e curiosi.

Hanno sfilato in tutta la loro bellezza sul viale Italia entrando in Accademia Navale. Sono le Ferrari che affiancano come di consueto le auto storiche della 1000 Miglia lungo il tradizionale percorso da Brescia a Roma e ritorno. Oggi, venerdì 20 giugno, era previsto il passaggio a Livorno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Millemiglia a Livorno, foto e video del passaggio delle Ferrari all'Accademia Navale

In questa notizia si parla di: livorno - passaggio - ferrari - accademia

Automobilismo, presentato sulla Vespucci il passaggio della 1000 Miglia dall’Accademia di Livorno - Un'emozionante celebrazione dell'automobilismo si è svolta sul suggestivo scenario della Nave Amerigo Vespucci a Livorno, annunciando il passaggio della 1000 Miglia 2025 dall'Accademia Navale.

Ecco il passaggio delle Frecce Tricolori su Genova e il suo porto per festa della Marina e il ritorno dell'Amerigo Vespucci Vai su Facebook

Millemiglia a Livorno, foto e video del passaggio delle Ferrari all'Accademia Navale; Millemiglia 2025 in Accademia Navale, orari e percorso; La 1000 Miglia passa da Empoli, orari e programma dell'attesa tappa. Per il weekend tanti eventi con Empoli Classic - Passione & Motori.

1000 Miglia e Marina Militare insieme sull'Amerigo Vespucci - Presentata la collaborazione tra la Marina Militare e la "corsa più bella del mondo", che quest’anno passerà all’interno dell’Accademia Navale di Livorno ... gazzetta.it scrive

Automobilismo, presentato sulla Vespucci il passaggio della 1000 Miglia dall’Accademia di Livorno - Si è tenuta oggi, sul cassero di Nave Amerigo Vespucci attraccata nel porto di Livorno, la presentazione ufficiale del passaggio della 1000 Miglia 2025 all’interno dell’Accademia Navale, in calendario ... Come scrive msn.com