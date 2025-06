Milinkovi?-Savi? verso il Napoli

Vanja Milinkovi?-Savi sta finalmente per vestire la maglia del Napoli, con un'intesa ormai vicina al perfezionamento grazie all’accordo con il Torino. Il portiere serbo, pronto a firmare fino al 2029, rappresenta un colpo di grande valore per gli azzurri, pronti a rafforzare la loro porta e puntare sempre più in alto. Il suo arrivo potrebbe rivoluzionare l’assetto della squadra, aprendo nuove prospettive di successo per il Napoli.

Milinkovi?-Savi? sempre più vicino al Napoli: intesa in vista con il Torino, il portiere serbo pronto a firmare fino al 2029 Vanja Milinkovi?-Savi? si avvicina . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Milinkovi?-Savi? verso il Napoli

In questa notizia si parla di: milinkovi? - savi? - napoli - vicino

Un portierone per il #Napoli Vai su Facebook

ULTIM'ORA - Napoli su Milinkovic-Savic, affare in chiusura!; Sky:Napoli Definito il rinnovo di Meret e avanti per Savic; Da Torino confermano: mistero Buongiorno, qui non è mai accaduto.

CDS - Napoli-Milinkovic Savic, si lavora per trovare un accordo col Torino - Riporta il Corriere dello Sport: "Esiste una clausola da 19 milioni per scavalcare il Torino (per i club esteri è più ... Si legge su napolimagazine.com

Milinkovic-Savic verso il Napoli - Savic sempre più vicino al Napoli: intesa in vista con il Torino, il portiere serbo pronto a firmare fino al 2029 Vanja Milinkovic- Scrive forzazzurri.net