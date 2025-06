Milinkovi?-Savi? il Napoli ci punta | è il preferito di Conte

Il Napoli si prepara a fare un colpo importante: il gigante portiere Milinkovi-Savi si fa spazio nel cuore di Conte, che lo considera l’elemento chiave per rafforzare la rosa. Con Meret vicino al rinnovo, la società punta su un vero “specialista” tra i pali, deciso a garantire sicurezza e affidabilità. La trattativa si infittisce: cosa riserverà il futuro ai tifosi azzurri?

