Milinkovic-Savic al Napoli si chiude | clausola ingaggio e la decisione su Meret

Milinkovic-Savic al Napoli si avvicina sempre di più, con le ultime novità che delineano un futuro all’azzurro. Dopo aver definito la clausola e l’ingaggio, si fa sempre più concreta la decisione sul destino di Meret tra le fila partenopee. Il portiere serbo, protagonista con il Torino, potrebbe presto indossare la maglia del Napoli, aprendo un nuovo capitolo nel mercato azzurro. Arrivano importanti sviluppi che potrebbero rivoluzionare la rosa napoletana.

Il calciatore serbo è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra: definiti i dettagli di clausola, ingaggio e il futuro dell’attuale portiere partenopeo Arrivano importanti novità sul possibile acquisto di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino. Il portiere serbo, protagonista nella scorsa stagione con i granata anche con 4 rigori parati, è l’obiettivo principale per la porta del Napoli. Un rumor che, nella giornata di ieri, si è trasformato in una trattativa molto concreta e che potrebbe concludersi entro la prossima settimana. Il nome di Milinkovic è stato accostato agli azzurri già da tempo, ma l’interesse della società di De Laurentiis non si era mai trasformato in qualcosa di così concreto come nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Milinkovic-Savic al Napoli, si chiude: clausola, ingaggio e la decisione su Meret

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli punta gli occhi su Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino, che ha brillato in questa stagione.

Dal sondaggio di Maggio a un accordo di massima raggiunto per una cifra inferiore alla clausola: #MilinkovicSavic ad un passo dal #Napoli. Vai su X

Il Napoli è vicinissimo a chiudere con il Torino per l’acquisto di Milinkovic-Savic come vice Meret per 18 milioni di euro. Vai su Facebook

Milinkovic-Savic, il Napoli vuole due portieri. Al Torino Ngonge che con Conte non gioca (Repubblica) - Savic ha una clausola da 19 milioni di euro, ma il Napoli non intende pagarla visto che è in scadenza. Si legge su ilnapolista.it

TUTTOSPORT - Milinkovic Savic-Napoli, pronto un quadriennale, dialoghi spediti, ecco le cifre - Milinkovic Savic, estremo difensore del Torino, avrebbe già dato il suo ok al Napoli secondo il quotidiano Tuttosport: "La saracinesca granata, intanto, ha già detto sì; alla squadra allenata da Anton ... Lo riporta napolimagazine.com