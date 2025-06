Milinkovic-Savic a un passo dal Napoli | si inserisce una contropartita per abbassare il prezzo

Il calciomercato estivo si infiamma con il grande colpo in vista: Milinkovic-Savic a un passo dal Napoli. Per convincere la Lazio, i partenopei stanno valutando una contropartita tecnica che potrebbe ridurre il costo dell’operazione. Nel frattempo, il club si concentra anche sul rinnovo di Meret, simbolo della rinascita azzurra. Un’estate calda e ricca di sorprese sta per svelarsi: il futuro del calcio italiano si gioca proprio qui.

Il Napoli si prepara a definire una delle questioni più delicate del suo mercato estivo: il rinnovo del contratto di Alex Meret. Il portiere friulano, titolare della Nazionale italiana e tra i protagonisti dell’ultima stagione di Serie A, è pronto a firmare un nuovo accordo che lo legherà al club azzurro fino al 30 giugno . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - milinkovic - savic - passo

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli punta gli occhi su Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino, che ha brillato in questa stagione.

#MilinkovicSavic sempre più vicino! Romano: "Accordo a un passo col #Torino, c'è il sì del portiere" https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Milinkovic-Savic-sempre-piu-vicino--Romano---Accordo-a-un-passo-col-Torino--c-e-il-si-del-portiere--140663.as Vai su X

Sul mercato non si muove foglia. Diverse big hanno cambiato allenatore. Il Napoli – che giusto per ricordarlo è campione d'Italia – ha già preso De Bruyne e Marianucci, con Milinkovic-Savic che sembra a un passo. Eppure, tra la nostra tifoseria si è ormai inca Vai su Facebook

Napoli calciomercato, Chiesa verso Conte: Milinkovic Savic a un passo; Napoli a un passo dal colpo Milinkovic-Savic dal Torino: cosa manca per chiudere l'acquisto del portiere; Mercato Napoli, quasi fatta per Milinkovic-Savic: i dettagli e la rivalità con Meret.

Napoli calciomercato, Chiesa verso Conte: Milinkovic Savic a un passo - Perché Chiesa ha un motivo in più per sognare il ritorno in serie A: «Se non ... ilmattino.it scrive

Napoli a un passo dal colpo Milinkovic-Savic dal Torino: cosa manca per chiudere l’acquisto del portiere - Accordo vicino tra Napoli e Torino per l'acquisto del portiere serbo da parte degli azzurri ... Lo riporta fanpage.it