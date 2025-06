Milano ubriaco uccide il ventenne Marco Cutrona sul monopattino | il pm indaga per omicidio stradale

Una notte drammatica a Milano: Marco Cutrona, appena 20 anni, perde la vita in un tragico incidente stradale mentre era sul suo monopattino elettrico. L’auto, guidata da un uomo di 51 anni, lo ha investito a forte velocità in corso Sempione, scatenando un'indagine per omicidio stradale. Un dramma che scuote la città e solleva ancora una volta il tema della sicurezza sulle strade.

Un ragazzo di 20 anni, Marco Cutrona, è morto nella notte in ospedale per le conseguenze di un incidente con un’auto mentre era sopra un monopattino elettrico. E’ successo intorno alle 3.30 in corso Sempione all’altezza dell’Arco della Pace. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il giovane è stato colpito lateralmente dalla macchina guidata da un 51enne che proveniva a forte velocitĂ . 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Milano, ubriaco uccide il ventenne Marco Cutrona sul monopattino: il pm indaga per omicidio stradale

In questa notizia si parla di: marco - cutrona - monopattino - milano

Marco Cutrona ucciso sul monopattino nella movida all’Arco della Pace: l’Audi TT a gran velocità , lo schianto sulle strisce, l’automobilista ubriaco - Tragedia a Milano: Marco Cutrona, in monopattino, ha perso la vita in un incidente drammatico all'Arco della Pace.

Si chiamava Marco Cutrona, il ragazzo deceduto nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno davanti all'Arco della Pace in centro a Milano travolto da un'auto Alla guida c’era un 50enne risultato positivo all’etilometro Vai su Facebook

Incidente a Milano, Marco Cutrona investito e ucciso sul monopattino a 20 anni. L'automobilista positivo all’alcol test; Milano, 20enne muore sul monopattino. L'automobilista che l'ha investito positivo all'etilometro; Chi era Marco Cutrona, il 20enne morto nell'incidente tra auto e monopattino all'Arco della Pace a Milano.

Marco Cutrona ucciso sul monopattino nella movida all’Arco della Pace: l’Audi TT a gran velocità, lo schianto sulle strisce, l’automobilista ubriaco - La ricostruzione della Polizia locale: l’auto procedeva a velocità sostenuta e non ha rallentato. Lo riporta msn.com

Chi era Marco Cutrona, il 20enne morto nell’incidente tra auto e monopattino all’Arco della Pace a Milano - Marco Cutrona è morto nelle prime ore del 20 giugno dopo essere stato travolto da un'auto davanti all'Arco della Pace a Milano ... Come scrive fanpage.it