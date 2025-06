Milano travolto dall' automobilista ubriaco Morto 20enne in monopattino

Una notte di tragedia a Milano: un giovane di 20 anni in monopattino perde la vita dopo essere stato investito da un'auto guidata da un uomo ubriaco. L'incidente, avvenuto in corso Sempione, scuote la città e riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e il rispetto delle regole. La vittima e la responsabilità dell’accaduto ci ricordano quanto sia fondamentale la prudenza al volante e la lotta contro l’alcool alla guida.

Lo scontro è avvenuto nella notte in corso Sempione. L'automobilista, un 51enne italiano, è stato denunciato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

