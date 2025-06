Milano tragedia nella notte | 20enne muore in monopattino dopo uno scontro con un’auto

il silenzio inquietante di una notte che si trasforma in tragedia. La città di Milano, spesso simbolo di vitalità e innovazione, si ferma dolorosamente per ricordare una vita spezzata troppo presto. È un monito su quanto sia fragile la sicurezza sulle nostre strade, e invita tutti noi a riflettere sulla responsabilità che condividiamo nel garantire un ambiente più sicuro.

Era una di quelle notti silenziose in cui la città sembra dormire. Le strade quasi vuote, le luci dei lampioni che disegnano ombre regolari sull’asfalto e un ragazzo in monopattino che attraversa l’incrocio, forse tornando a casa, forse con ancora qualcosa da fare. Poi, all’improvviso, l’impatto. Un rumore secco, il fragore dell’imprevisto, e un corpo che finisce sull’asfalto. Nessun testimone in quel momento. Nessun clacson, nessun urlo. Solo una ambulanza che, di passaggio per un altro intervento, si imbatte nella scena. Un ragazzo di vent’anni a terra, privo di sensi. L’intervento è immediato, disperato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Milano, tragedia nella notte: 20enne muore in monopattino dopo uno scontro con un’auto

