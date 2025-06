Milano strappavano orologi di lusso ai passanti in pieno centro due fermati – VIDEO

Milano, città pulsante di vita e di stile, è stata teatro di un inquietante episodio: due giovani sono stati fermati dalla Polizia per aver strappato orologi di lusso ai passanti in pieno centro. Un blitz che mette in luce come la criminalità tenti di mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di porre fine a questa minaccia, garantendo così maggiore tranquillità alla città.

Due giovani sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Milano per il furto di orologi di lusso strappati ai passanti in pieno centro a Milano. Un cittadino marocchino 25enne e di un cittadino algerino di 26 anni sono ritenuti responsabili della rapina, avvenuta il 372022 in Milano, in via San Giovanni S.M., ai danni . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

