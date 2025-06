Milano scontro monopattino-auto | muore ventenne

Tragedia a Milano: un giovane di 20 anni perde la vita in un incidente tra monopattino elettrico e auto. La fatalità si è consumata nella quieta notte milanese, lasciando un vuoto profondo tra amici e familiari. Le autorità stanno ora indagando sulle cause di questa drammatica collisione. Resta aggiornato per scoprire come si svilupperà questa triste vicenda.

Un ragazzo di 20 anni √® morto la notte scorsa a Milano, a bordo del suo monopattino elettrico, scontrandosi con una vettura condotta da un uomo di 51 anni in via Melzi d'Eril, all'angolo con Corso Sempione. √ą stata un'ambulanza impegnata in un altro servizio, poco dopo le 3, a vedere il giovane a terra e a portarlo all'ospedale Niguarda dove, per√≤, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Le indagini sull'accaduto sono affidate agli agenti della Polizia locale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Milano, scontro monopattino-auto: muore ventenne

In questa notizia si parla di: milano - monopattino - scontro - auto

