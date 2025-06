Milano scontro auto-monopattino | muore un ragazzo di 20 anni

Una tragica notte scuote Milano, dove un grave incidente ha portato alla perdita di un giovane di soli 20 anni. La collisione tra un monopattino elettrico e un'auto in via Melzi d’Eril, all’angolo di Corso Sempione, ha scioccato la città . La vittima, purtroppo, non ce l’ha fatta, lasciando dietro di sé un dolore profondo. Questo incidente solleva ancora una volta il problema della sicurezza sulle nostre strade e l’importanza di rispettare le norme di circolazione.

Milano, 20 giugno 2025 – Notte insanguinata sulle strade di Milano. Un ragazzo di 20 anni è morto mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico, successivamente allo scontro con un’automobile alla guida della quale si trovava un uomo di 51 anni. L’incidente si è verificato in via Melzi d’Eril, all'angolo di corso Sempione. È stata un'ambulanza impegnata in un altro servizio, poco dopo le 3, ad avvistare la sagoma del giovane a terra e a portarlo d’urgenza all'ospedale di Niguarda dove, però, nonostante gli strenui tentativi, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Troppo gravi, evidentemente, le ferite riportate nello schianto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, scontro auto-monopattino: muore un ragazzo di 20 anni

