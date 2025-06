Milano sciopero generale | disagi contenuti ai trasporti

Il 20 giugno Milano ha visto uno sciopero generale indetto da Cub, Sgb e Usb, che ha sollevato timori di disagi nei trasporti pubblici. Tuttavia, per fortuna, la città ha mantenuto un equilibrio sorprendente: treni puntuali e metropolitane aperte, minimizzando i disagi di pendolari e turisti. Un esempio di come, anche in momenti di protesta, l’efficienza urbana possa prevalere. La resistenza al caos dimostra che...

Venerdì 20 giugno si è svolto lo sciopero generale indetto da Cub, Sgb e Usb, con possibili disagi per trasporti locali e ferroviari. A Milano, nonostante l’allerta, la situazione è rimasta per lo più regolare: treni in orario e metropolitane aperte. Lo sciopero ha coinvolto il personale Rfi, ma l’impatto su pendolari e turisti è stato minimo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, sciopero generale: disagi contenuti ai trasporti

In questa notizia si parla di: sciopero - milano - generale - disagi

