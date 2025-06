Milano rapine di orologi di lusso | fermati due nordafricani

Milano, cuore pulsante della moda e dello stile, si trova nuovamente sotto i riflettori per un feroce episodio di rapine di orologi di lusso. Due nordafricani, giunti in città con un piano ben preciso, sono stati fermati dalle forze dell’ordine, interrompendo una serie di furti orchestrati nel centro. La sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio sono ora al centro dell’attenzione, contribuendo a rafforzare la fiducia nella lotta contro la criminalità .

I due erano giunti a Milano con altri nordafricani proprio con l'intento di mettere a segno i furti ai danni vittime individuate e pedinate in centro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, rapine di orologi di lusso: fermati due nordafricani

In questa notizia si parla di: milano - nordafricani - rapine - orologi

Milano, straniero accerchiato da gang di nordafricani per rapina - A Milano, un cittadino straniero è stato accerchiato da una gang di nordafricani in un tentativo di rapina, un episodio che riaccende i riflettori sulla crescente violenza urbana.

Milano, preso rapinatore seriale di orologi di lusso: aggrediva i turisti nel Parking Meda. Nell'operazione anche l'Interpol con base in Giappone; L'orologio da 400mila euro e lo scippo della borsa. Rapine violente in piazza Duomo; Rapine di orologi di lusso in centro a Milano, due fermi.

Rapine di orologi di lusso in centro a Milano, due fermi - Si erano specializzati nel furto di orologi di lusso che venivano strappati in pieno centro a Milano. Scrive msn.com

Due arresti a milano per rapine di orologi di lusso a centro città nel 2022 - Due nordafricani fermati dalla polizia di stato a Milano per furti violenti di orologi di lusso come Patek Philippe e Richard Mille, grazie all’uso della videosorveglianza e indagini approfondite. Secondo gaeta.it