milano nuovo caso corso buenos aires

Milano si prepara a ridefinire il suo cuore pulsante: addio auto e moto in Corso Buenos Aires, icona dello shopping europeo e simbolo della città. Dopo le trasformazioni recenti, tra piste ciclabili e nuove aree verdi, il Municipio 3 propone la pedonalizzazione completa di un chilometro tra piazzale Loreto e Porta. Una sfida ambiziosa che potrebbe cambiare radicalmente il volto di questa arteria strategica, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza più sicura e vivibile.

