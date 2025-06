Milano Marco Cutrona travolto e ucciso da auto guidata da ubriaco | viaggiava in monopattino

Un tragico incidente scuote Milano: Marco Cutrona, un ragazzo di appena 20 anni, ha perso la vita nella notte tra il 13 e il 14 giugno lungo corso Sempione. Mentre si spostava in monopattino elettrico, è stato investito da un'auto guidata da un uomo risultato positivo all’alcoltest. La città piange questa perdita improvvisa e dolorosa, ricordando l'importanza della sicurezza sulle strade e dell’attenzione di tutti.

Tragico incidente a Milano: morto un ragazzo di 20 anni. Milano piange la morte di Marco Cutrona, un ragazzo di 20 anni deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 giugno in corso Sempione, all’incrocio con via Melzi D’Eril. Il giovane viaggiava a bordo del suo monopattino elettrico quando è stato travolto da un’auto guidata da un uomo risultato positivo all’alcoltest. Sbalzato per metri dopo l’impatto. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30. Secondo le prime ricostruzioni, Marco Cutrona stava percorrendo la pista ciclabile in direzione dell’Arco della Pace. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it