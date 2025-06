Milano madre investe il figlio per errore Pm | No processo ha già una pena disumana

Una tragedia che scuote Milano: una madre investe accidentalmente il proprio figlio di un anno e mezzo, lasciandolo gravemente menomato. La vicenda solleva drammatici interrogativi sulla giustizia e sulle conseguenze di un errore fatale. La Procura ha deciso di non processarla, sostenendo che farlo sarebbe come infliggere una doppia pena. Una decisione che apre un acceso dibattito sull'equilibrio tra responsabilit√† e clemenza nelle cause umanamente pi√Ļ delicate.

Ha investito il figlio di un anno e mezzo per errore e il bimbo rester√† ‚Äúgravemente menomato per tutta la vita sotto pi√Ļ punti di vista‚ÄĚ. Per la Procura di Milano la madre non va processata per lesioni gravissime perch√© sarebbe come infliggere la ‚Äúpena‚ÄĚ per ‚Äúdue volte‚ÄĚ. Cos√¨ il pubblico ministero Paolo Storari ha chiesto al gip di escludere la ‚Äúpunibilit√† del fatto‚ÄĚ ritenendo ‚Äúlievi‚ÄĚ i ‚Äúfatti‚ÄĚ anche se in presenza di ‚Äúgravi lesioni‚ÄĚ per la colpa incosciente. Cosa ha detto il pm di Milano. L‚Äôobiettivo √® non ‚Äúaggiungere alla sofferenza naturale ‚ÄĚ quella della ‚Äúpena statale‚ÄĚ, si legge nelle cinque pagine del provvedimento, anticipato dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Milano, madre investe il figlio per errore. Pm: ‚ÄúNo processo, ha gi√† una pena disumana‚ÄĚ

