Milano investe il figlio di 18 mesi con l’auto nel cortile di casa | gravissime lesioni permanenti Il pm | Non va punita sconta già l’ergastolo come madre

Una tragedia sfiorata o un incidente che ha cambiato la vita? A Milano, una madre coinvolta accidentalmente nell’investimento del suo bambino di 18 mesi con l’auto si trova al centro di un caso giudiziario senza precedenti. La Procura ha deciso di non procedere penalmente, ritenendo che la sofferenza di questa madre sia già una pena eterna. Un caso che solleva profonde riflessioni sul senso di giustizia e umanità.

Milano – La Procura di Milano ha chiesto all'Ufficio del giudice per le indagini preliminari di non punire una madre che ha accidentalmente investito il figlio di 18 mesi con l’auto, schiacciandogli la testa. Motivazione: “Il processo e l'eventuale condanna costituirebbe una sorta di trattamento contrario al senso di umanità”. Per il pm Paolo Storari, infatti, la donna “sconta già una sorta di 'ergastolo con fine pena mai ’”. Parabiago sotto choc per la morte a 2 anni della piccola Giada. Lo strazio di mamma e papà: “Continueremo ad amarti” I fatti risalgono alla scorsa estate quando, in un Paese dell'hinterland milanese, la donna mise in moto l'auto nel cortile di casa e senza accorgersene investì il figlio, che nell'incidente riportò lesioni permanenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, investe il figlio di 18 mesi con l’auto nel cortile di casa: gravissime lesioni permanenti. Il pm: “Non va punita, sconta già l’ergastolo come madre”

