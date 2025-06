Milano furti di orologi di lusso in centro | due fermi

A Milano, il centro si è trasformato in scena di un allarme furti di orologi di lusso, con due uomini fermati dalla polizia il 18 giugno. Il marocchino di 25 anni e l’algerino di 26 sono sospettati di aver messo a segno colpi prestigiosi, tra cui un Patek Philippe da 100.000 euro e un Richard Mille falsificato. Grazie a meticolosi controlli e analisi delle telecamere, le forze dell’ordine hanno fatto luce su questa intricata vicenda.

Il 18 giugno la polizia ha fermato due uomini, un marocchino di 25 anni e un algerino di 26, accusati di rapine di orologi di pregio nel centro di Milano. Tra i colpi, un Patek Philippe da 100.000 euro e un Richard Mille poi rivelatosi falso. I sospetti usavano documenti contraffatti per alloggiare in hotel. Fermati dopo l’analisi delle telecamere e controlli di polizia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, furti di orologi di lusso in centro: due fermi

In questa notizia si parla di: milano - orologi - centro - furti

Milano, strappavano orologi di lusso ai passanti in pieno centro, due fermati – VIDEO - Milano, città pulsante di vita e di stile, è stata teatro di un inquietante episodio: due giovani sono stati fermati dalla Polizia per aver strappato orologi di lusso ai passanti in pieno centro.

Due scippi di orologi di lusso in centro a Milano e in pochi giorni. La polizia di Stato ha fermato i due presunti ladri: sono un marocchino di 25 anni e un algerino di 26. Sono ritenuti responsabili della rapina avvenuta il 3 luglio del 2022 a Milano, ai danni di un Vai su Facebook

Furti - Search Vai su X

Milano, furti di orologi di lusso in centro: due fermi; Rubano un orologio da 100mila euro in centro a Milano: il video del furto e della fuga per la città; Scippi di orologi a Milano: due arresti. Tra i furti anche un Patek Philippe da 100mila euro. Video.

Rubano un orologio da 100mila euro in centro a Milano: il video del furto e della fuga per la città - Nel tempo una banda composta da tre ragazzi si è specializzata nel furto di orologi di lusso in pieno centro a Milano ... Lo riporta fanpage.it

Rapine di orologi di lusso in centro a Milano, due fermi - Per questo, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un marocchino di 25 anni e un algerino ... Segnala ansa.it