Milano fermati due uomini con documenti falsi | rapinarono un Patek Philippe da 100mila euro

Milano si conferma sotto i riflettori per una brillante operazione antimafia: due uomini, arrestati con documenti falsi, avevano rapinato un prestigioso Patek Philippe dal valore di 100.000 euro. Coordinata dalla Procura della Repubblica, questa brillante operazione dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere il patrimonio e garantire la sicurezza dei cittadini, rafforzando la fiducia nella giustizia milanese.

