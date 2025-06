Milano Fashion Week uomo 2025 | il calendario con le date e le novità di questa edizione

Dal 20 al 24 giugno 2025, Milano si trasforma nella capitale mondiale della moda maschile con la Milano Fashion Week Uomo 2025. Un evento imperdibile dove le maison più prestigiose svelano le tendenze per la Primavera/Estate 2026, tra sfilate innovative e anteprime esclusive. Scopri il calendario completo e preparati a immergerti nelle novità di questa edizione che promette di definire il futuro del menswear. Continua a leggere per non perdere alcun dettaglio!

Dal 20 al 24 giugno 2025 va in scena la Milano Fashion Week dedicata alla Moda Uomo: ecco il calendario completo con gli eventi, le sfilate e le Maison che presenteranno le loro collezioni per la PrimaveraEstate 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fashion Week, dal tennis alla scherma passerelle a tema sport per la moda uomo

La moda uomo torna protagonista con la Milano Fashion Week! Dal 20 al 24 giugno 2025 Milano si trasforma in una passerella a cielo aperto! 79 eventi tra sfilate, presentazioni e debutti 20 sfilate (15 fisiche + 5 digitali) Nuovi brand in passerella

