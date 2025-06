Milano auto contro monopattino Muore ventenne guidatore era ubriaco

Un tragico incidente scuote Milano: un giovane di 20 anni perde la vita in uno scontro tra auto e monopattino, con il conducente dell’auto risultato ubriaco. Una tragedia che evidenzia ancora una volta l’importanza della prudenza sulle strade. Il dramma si aggiunge alle tante sfide della sicurezza urbana, invitandoci a riflettere sulla responsabilità di tutti nel prevenire simili tragedie.

A Milano un ragazzo di 20 anni a bordo di un monopattino ha perso la vita dopo uno scontro con un’automobile. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Milano, auto contro monopattino. Muore ventenne, guidatore era ubriaco

