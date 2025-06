Milano al corteo per lo sciopero anche gruppi pro Palestina

Milano si è animata con un corteo vibrante e coinvolgente, unendo migliaia di persone per lo sciopero generale del 20 giugno 2025. Tra cori, bandiere e solidarietà internazionale, anche gruppi pro Palestina hanno partecipato attivamente, portando all’attenzione le drammatiche condizioni a Gaza. La manifestazione, che ha attraversato i luoghi simbolici della città, ha sottolineato la richiesta di giustizia e pace, ricordando che la solidarietà è più forte quando si uniscono le voci...

Circa 800 persone hanno partecipato a Milano al corteo per lo sciopero generale del 20 giugno 2025, promosso dai sindacati Usb, Sgb e Cub. Alla manifestazione hanno aderito anche associazioni pro Palestina. Il corteo, partito da piazza Santo Stefano, si è concluso in piazza della Scala, dove è stata ricordata la maschera del Teatro San Carlo licenziata per aver detto “Palestina libera”. I manifestanti hanno denunciato il genocidio a Gaza e l’aumento della povertà in Italia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, al corteo per lo sciopero anche gruppi pro Palestina

In questa notizia si parla di: corteo - palestina - milano - sciopero

Solidarietà al popolo palestinese di Gaza e di tutta la Palestina: corteo a Brindisi - Sabato 17 maggio, Brindisi ospiterà un corteo provinciale per esprimere solidarietà al popolo palestinese di Gaza e di tutta la Palestina.

Alle 9.30 di oggi, venerdì 20 giugno 2025, è iniziato a Milano uno sciopero per la Palestina e per chiedere lo stop degli accordi con Israele. Il corteo è partito da piazza Santo Stefano e arriverà in piazza San Babila Vai su Facebook

https://radiondadurto.org/?p=196054 - Venerdi 20 giugno sciopero generale per la Palestina di sindacati di base Cub, Si Cobas, Sgb, Usb, Adl Cobas, insieme ai movimenti sociali, realtà palestinesi, singoli lavoratori e lavoratrici. A Milano corteo alle 9.30 da pi Vai su X

Sciopero, a Milano corteo sindacati base: “Fermare il genocidio in Palestina e alzare i salari”; Milano, al corteo per lo sciopero anche gruppi pro Palestina; Corteo pro Palestina a Milano, centinaia di partecipanti in strada: È un atto politico imprescindibile.

Sciopero, a Milano corteo sindacati base: “Fermare il genocidio in Palestina e alzare i salari” - Davanti all'università Statale sono stati accessi dei fumogeni rossi contro il riarmo e per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Come scrive msn.com

Corteo pro Palestina a Milano, centinaia di partecipanti in strada: “È un atto politico imprescindibile” - 30 di oggi, venerdì 20 giugno 2025, è iniziato a Milano uno sciopero per la Palestina e per chiedere lo stop degli accordi con Israele ... fanpage.it scrive