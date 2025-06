Milano 20enne muore sul monopattino

Una tragedia scuote Milano: un ragazzo di 20 anni perde la vita in un incidente con il suo monopattino elettrico, ribadendo quanto sia fondamentale la sicurezza sulle strade. Mentre le indagini della Polizia locale cercano di chiarire le cause di questa drammatica collisione a Corso Sempione, la cittĂ si ferma a riflettere sui rischi e sulla responsabilitĂ di tutti gli utenti della strada. La memoria del giovane ci invita a un impegno collettivo per prevenire simili tragedie.

8.07 Un ragazzo di 20 anni è morto nella notte a Milano, a bordo del suo monopattino elettrico. Si è scontrato con un'auto condotta da un uomo di 51 anni presso Corso Sempione. Il giovane, trasportato verso le tre all'ospedale Niguarda, è deceduto per le gravi ferite riportate. Le indagini sull'incidente sono affidate agli agenti della Polizia locale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: milano - monopattino - 20enne - muore

