Milano 20enne muore sul monopattino L’automobilista che l’ha investito positivo all’etilometro

Tragedia a Milano: un giovane di 20 anni perde la vita in un incidente sul monopattino elettrico. La notte scorsa, in via Melzi d’Eril, il dramma si consuma in pochi attimi, lasciando il quartiere sconvolto. L’automobilista, risultato positivo all’etilometro, si trova ora al centro delle indagini. Un fato crudele che ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione sulla strada e rispettare le regole. La città si stringe intorno alla famiglia del ragazzo in un momento di immenso dolore.

Un ragazzo di 20 anni è morto la notte scorsa a Milano a bordo del suo monopattino elettrico. Si è scontrato con una vettura condotta da un uomo di 51 anni in via Melzi d’Eril, all’angolo con Corso Sempione. È stata un’ambulanza impegnata in un altro servizio, poco dopo le 3, a vedere il giovane a terra e a portarlo all’ospedale Niguarda dove, pero, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo con il monopattino di sua proprietà proveniva dalla periferia e percorreva corso Sempione in direzione dell’Arco della Pace. A un semaforo lampeggiante è stato urtato da una vettura che procedeva a velocità sostenuta. 🔗 Leggi su Open.online

