Milano 20enne in monopattino viene colpito da un’auto | morto in ospedale

Una tragica domenica a Milano. Un giovane di soli 20 anni, in monopattino, perde la vita dopo essere stato investito da un’auto lungo corso Sempione. La vittima, proveniente dalla periferia, stava attraversando la strada in direzione Arco della Pace quando si è verificato lo sfortunato incidente. La scena, drammatica e sconvolgente, ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole sulla sicurezza stradale. Una tragedia che scuote tutta la città.

Secondo una prima ricostruzione operata dagli agenti della Polizia locale intervenuti sul luogo della tragedia, sembra che il ragazzo provenisse con il monopattino dalla periferia e che stesse percorrendo corso Sempione in direzione Arco della Pace. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, 20enne in monopattino viene colpito da un’auto: morto in ospedale

