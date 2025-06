Milano 20enne a bordo di un monopattino si scontra con un’auto e muore

Tragedia a Milano: un ragazzo di appena 20 anni ha perso la vita nella notte dopo uno scontro tra il suo monopattino e un'auto in corso Sempione. Un incidente che ha sconvolto l’intera città e sollevato ancora una volta il dibattito sulla sicurezza stradale. Cosa è successo realmente quella notte? E quali misure possono prevenire simili tragedie in futuro? È fondamentale approfondire la dinamica per comprendere come tutelare i giovani e rendere le strade più sicure.

Un ragazzo di 20 anni è morto a Milano dopo che il monopattino sul quale viaggiava si è scontrato con un’ automobile. L’incidente è avvenuto questa notte alle 3.30. Incidente a Milano, cosa è successo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica il monopattino proveniente dalla periferia del capoluogo lombardo stava percorrendo corso Sempione in direzione Arco della pace. All’incrocio tra via Canova e corso Sempione è stato colpito da una auto che procedeva a velocità sostenuta in direzione via Elvezia. A seguito dell’urto il giovane è stato sbalzato per diversi metri terminando contro il cordolo dello spartitraffico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, 20enne a bordo di un monopattino si scontra con un’auto e muore

In questa notizia si parla di: milano - monopattino - auto - 20enne

Schianto in monopattino a Milano nella notte: uomo grave in ospedale - Un drammatico incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Milano, lasciando un uomo di 30 anni in condizioni critiche.

Un ventenne in monopattino si scontra con un’auto e muore a Milano Vai su X

Era amico di Ramy Elgaml il 20enne morto martedì sera schiantandosi con lo scooter contro un semaforo a Milano. Anche lui fuggiva da un controllo, ma le... Vai su Facebook

Milano, scontro monopattino-auto: muore ventenne; Milano, scontro auto-monopattino: muore un ragazzo di 20 anni; Milano: scontro tra monopattino e auto: muore 20enne.

Milano, scontro auto-monopattino: muore un ragazzo di 20 anni - L’incidente si è verificato questa notte in via Melzi d’Eril, all’angolo con corso Sempione. Segnala ilgiorno.it

Scontro monopattino-auto, muore ventenne a Milano - Un ragazzo di 20 anni è morto la notte scorsa a Milano, a bordo del suo monopattino elettrico, scontrandosi con una vettura condotta da un uomo di 51 anni in via Melzi d'Eril, all'angolo con Corso Sem ... msn.com scrive