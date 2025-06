Milan si rivede Leao | incontro in centro coi tifosi

Milano si accende di entusiasmo quando Rafa Leao fa il suo ingresso per un evento esclusivo in centro città. Tra tifosi appassionati e l’emozione palpabile, il talento portoghese si mostra disponibile e sorridente, regalando autografi e momenti indimenticabili. Un’occasione unica per i fan di vivere da vicino la stella del Milan, rinvigorendo il legame tra il calciatore e la città. L’evento si rivela un vero e proprio tuffo nel cuore rossonero, consolidando l’amore reciproco.

L'arrivo di Rafa Leao all'evento per Diesel in San Babila a Milano. Un gruppetto di tifosi fuori dallo store ad aspettarlo, qua e là sbuca qualcuno con la sua dieci rossonera. Il portoghese sorride, concede autografi e foto ai presenti.

