Milan partnership con il Congo | Contribuiremo allo sviluppo socioeconomico del Paese

Milano si apre al mondo con un'iniziativa straordinaria: una partnership con il Congo per promuovere lo sviluppo sociale ed economico. In linea con il Piano Mattei per l'Africa, questa collaborazione tra il Milan e il Governo della Repubblica Democratica del Congo mira a creare opportunitĂ di crescita sostenibile e rafforzare i legami tra le due realtĂ . Sul piano economico, l'accordo favorirĂ ...

Milano, 20 giugno 2025 - Supporto, azione concreta. Per una partnership fuori dall'ordinario, nel segno dello sviluppo sociale ed economico. Oggi l'annuncio: in allineamento con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, il Milan è al centro di una piattaforma internazionale e dĂ il via a una collaborazione con il Governo della Repubblica Democratica del Congo attraverso il suo Ministero del Turismo. Sul piano economico, l'accordo favorirĂ l'attrazione di nuovi investimenti, la creazione di opportunitĂ di business e supporterĂ la strategia di promozione del turismo internazionale del Paese. Sul piano sociale, con il sostegno di Fondazione Milan, sono in programma una serie di azioni concrete, come la fondazione della prima Milan Academy e la costruzione di nuova scuola, per le comunitĂ locali, in collaborazione con Fondazione Mama Sofia, fondata da Zakia Seddiki Attanasio, moglie dell'ex ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milan, partnership con il Congo: “Contribuiremo allo sviluppo socioeconomico del Paese"

