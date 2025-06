Milan nel caos | tra il mercato i prestiti e il caso Gimenez Ma Leao parla di futuro

Il Milan è al centro dell’attenzione: tra il fermento del mercato, i prestiti e il caso Gimenez, i tifosi si chiedono cosa riserverà il futuro. Leao, tuttavia, guarda avanti con ottimismo e fiducia. In questa giornata di venerdì 20 giugno 2025, esploriamo le notizie più importanti che stanno scuotendo il mondo rossonero, tra campionato e calciomercato, per capire come si sta scrivendo il nuovo capitolo della stagione.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, venerdì 20 giugno 2025: tra campionato e calciomercato.

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

Non sarà mai un top allenatore, ma per noi resterà un pezzo di cuore rossonero. Mister Pioli ha preso il Milan nel caos e, passo dopo passo, ci ha riportati in alto: Uno Scudetto che mancava dal 2011 Il ritorno stabile in Champions League ? Una semifi

Mercato Milan: tra prestiti, offerte e partenze quasi certe - Mercato Milan, sono tante le matasse da sbrogliare in uscita per Igli Tare: di seguito tutti i dettagli caso per caso Il calciomercato è in fermento e le voci che circondano il calciomercato Milan si ... Come scrive milannews24.com

Milan, il silenzio di Allegri e mezza squadra da rifare tra basso profilo e preoccupazioni - Tra cessioni saltate e prestiti flop la rivoluzione annunciata non è stata ancora avviata. Si legge su sport.virgilio.it