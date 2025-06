Milan Leao si sbilancio sul futuro | i tifosi non se l’aspettavano

Rafael Leao si apre sul suo futuro, sorprendendo i tifosi con parole che fanno riflettere. Dopo una stagione altalenante per lui e per il Milan, il talentuoso portoghese non nasconde i suoi desideri e ambizioni, lasciando intendere quali potrebbero essere le sue prossime mosse. Con il calciomercato alle porte, le sue dichiarazioni accendono il dibattito tra i supporter, pronti a scoprire cosa riserverà il destino di Leao e del club rossonero.

Con il calciomercato alle porte e gli interessamenti per Rafa Leao che sembrano aumentare, il portoghese si espone sul suo futuro. La stagione di Rafael Leao, come quella del Milan, è stata da rivedere. Il portoghese è stato per anni assoluto protagonista delle ultime annate in rossonero, con la stagione dello scudetto in risalto rispetto alle altre. In questa stagione, invece, per larghi tratti, l’esterno è stato l’ombra di quello che gli appassionati di calcio e i tifosi rossoneri conoscevano e avevano visto lungo tempo. Nonostante ciò, però, l’età non ancora avanzata e le evidenti qualità del giocatore, lo riportano nuovamente al centro delle voci di calciomercato, con diversi club interessati al classe 1999. 🔗 Leggi su Rompipallone.it