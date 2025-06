Milan Leao | Vestire questa maglia è un sogno Ibrahimovic e Ronaldo i più grandi con cui ho giocato

Rafa Leao, stella in ascesa del Milan, ha aperto il suo cuore in un'intervista esclusiva su L’Officiel. Tra sogni, sfide e ispirazioni, il talento portoghese rivela i momenti più importanti della sua carriera e le ambizioni future. Con il mito di Ibrahimovic e Ronaldo come punti di riferimento, Leao si prepara a scrivere pagine ancora più luminose della sua storia. Scopriamo insieme il suo percorso e le sue aspirazioni, perché il suo talento non conosce limiti.

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.

Costacurta e il giudizio su Rafa Leao: “Ho abbassato le mie aspettative, punterei su altri”.

Leao con Cristiano Ronaldo, 100 milioni sul piatto! Il Milan dice no - Rafa, però, non andrà a rafforzare una squadra in cui c’è già un certo Cristiano Ronaldo a vestire i panni della stella. Come scrive tuttosport.com