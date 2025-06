Milan Leao | I calciatori più grandi con cui ho giocato sono Ibrahimovic e Ronaldo

Rafael Leao, il talento portoghese del Milan, si confida in un’intervista esclusiva a 'L’Officiel', rivelando i momenti più significativi della sua carriera, dai duelli con giganti come Ibrahimovic e Ronaldo, alle ambizioni per il futuro, tra scudetti e sogni di ritiro. Una chiacchierata sincera e appassionante che ci permette di scoprire il volto più autentico di uno dei protagonisti più promettenti del calcio europeo.

Il numero 10 del Milan, Rafael Leao, si è concesso a una lunga e profonda intervista ai microfoni de 'L'Officiel': dallo scudetto al ritiro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao: “I calciatori più grandi con cui ho giocato sono Ibrahimovic e Ronaldo”

