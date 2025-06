Milan il grande cuore di Chukwueze | torneo nel fango per beneficenza

A Milano, il cuore pulsante di Samuel Chukwueze batte forte anche lontano dai campi. L’ala rossonera ha organizzato un torneo nel fango in Nigeria, come già fatto lo scorso anno, con uno scopo nobile: raccogliere fondi per beneficenza. Un gesto che dimostra come il calcio possa unire e fare del bene, superando confini e barriere. La sua passione si trasforma in speranza, invitandoci a credere nel potere del gioco per cambiare vite.

