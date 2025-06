Milan il Barcellona li scarica | doppia occasione low cost

Il Milan è pronto a sfruttare un'opportunità imperdibile nel calciomercato: il Barcellona ha deciso di mettere sul mercato due profili che potrebbero rivoluzionare la rosa di Allegri, offrendo una soluzione low cost e di grande qualità. Dopo un mercato in salita, questa doppia occasione potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa per i rossoneri, che ora puntano a rinforzare il team senza svuotare le casse. La domanda è: riusciranno a cogliere questa chance?

Il Milan si sta guardando attorno ed ora in sede di calciomercato emerge una grande occasione. Il Barcellona ha deciso di mettere sul mercato due profili che potrebbero essere davvero perfetto per Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere i dettagli. Non è stato assolutamente un mercato facile fino a questo momento quello dei rossoneri, dal momento che è iniziata decisamente in salita. Basti pensare che la prima operazione è stata la cessione di quello che è stato il miglior calciatore della passata stagione, vale a dire Reijnders. E che per di più sono fortemente in bilico anche gli altri tre big di questa rosa, vale a dire Rafa Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez.