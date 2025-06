Milan, contatti per Leao: i tifosi ora tremano davvero. Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City, l'attenzione si concentra sul futuro del fuoriclasse portoghese, simbolo della rinascita rossonera. Un’estate calda si prospetta per i supporters milanisti, tra incognite e speranze, mentre il club valuta mosse strategiche per mantenere la stella o per pianificare un nuovo capitolo. I rossoneri hanno...

Il Milan potrebbe cedere un altro pezzo pregiato dopo Reijnders al Manchester City. Il nome in pole position è quello di Leao Sarà senza dubbio un estate complicata per i tifosi del Milan. I rossoneri sono chiamati a fare più di qualche sacrificio dopo che la passata stagione si è conclusa senza la qualificazione alle coppe, sia per il cattivo piazzamento in campionato sia per la finale di Coppa Italia persa. A questo punto i rossoneri hanno dovuto far fronte alle richieste di alcuni giocatori di andare via, come quella di Reijnders: il centrocampista olandese, dopo due anni a Milano, è partito per Manchester sponda City per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. 🔗 Leggi su Tvplay.it