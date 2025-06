Milan assalto a Vlahovic | ecco l’offerta dei rossoneri

Il mercato estivo si infiamma a Milano: il Milan conta di assaltare Dusan Vlahovic, il centravanti juventino che potrebbe diventare il nuovo obiettivo di mercato dei rossoneri. Con un contratto importante e una situazione contrattuale complessa, il futuro di Vlahovic si scrive tra le polemiche e le avances. La Juventus teme di perdere uno dei suoi talenti più discussi, mentre il Milan prepara l'offerta che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora definitivamente delineato. Sul serbo della Juventus c'è il forte interesse del Milan. Dusan Vlahovic potrebbe diventare un 'problema' per la Juventus. Il contratto da 12 milioni netti all'anno, in scadenza a giugno 2026, è diventato quasi insostenibile per la Vecchia Signora, che al contempo non considera il rendimento del serbo tale da meritare una conferma. Il classe 2000, dal canto suo, non ha ancora sciolto le riserve, considerando anche il fatto che il mercato non è ancora iniziato ufficialmente. Diversi gli interessamenti dei club, che cercano di sfruttare la particolare situazione attorno al 25enne a proprio vantaggio.