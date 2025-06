Milan alla ricerca del nuovo Reijnders | il Diavolo accelera per Javi Guerra

Il Milan accelera alla caccia del prossimo Reijnders, con Javi Guerra nel mirino. La proposta da 18 milioni più bonus per il giovane mediano spagnolo classe 2003 sembra essere pronta, mentre il Valencia tenta di blindarlo con un rinnovo. I rossoneri sono determinati a portare a termine l’affare prima che sia troppo tardi, puntando su un talento che potrebbe fare la differenza in mediana.

Già pronta un’offerta da 18 milioni più bonus per il mediano spagnolo classe 2003, che sta prendendo tempo col Valencia per il rinnovo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan alla ricerca del "nuovo Reijnders": il Diavolo accelera per Javi Guerra

In questa notizia si parla di: milan - ricerca - reijnders - diavolo

Coppa Italia, il Milan alla ricerca di un titolo che manca da più di 20 anni! Ecco quando l’ha vinto l’ultima volta - Il Milan si prepara a sfidare i suoi avversari in finale di Coppa Italia, alla ricerca di un titolo che manca dai tempi d’oro.

Reijnders-City, affare fatto: al Milan 75 milioni più bonus ? Tiji Reijnders saluta il Diavolo. Da giorni il destino dell’olandese pareva segnato, e ora l’affare si è concluso. Il Milan lo ha ceduto al Manchester City per 75 milioni più bonus, per un totale che si a Vai su Facebook

I prossimi giorni dovrebbero essere quelli del rilancio del Manchester City per Tijjani #Reijnders. Gli inglesi devono superare i 70 milioni di euro per far vacillare il #Milan. La prima proposta, inferiore ai 60 milioni, non ha, infatti, convinto il club rossonero Già Vai su X

Milan alla ricerca del nuovo Reijnders: il Diavolo accelera per Javi Guerra; Milan: Allegri arriva e Reijnders ha le valigie: Manchester City-Diavolo, summit per Tijjani; Milan, ecco il piano per blindare Pulisic. City-Reijnders: il Diavolo farà muro.

Milan alla ricerca del "nuovo Reijnders": il Diavolo accelera per Javi Guerra - Già pronta un’offerta da 18 milioni più bonus per il mediano spagnolo classe 2003, che sta prendendo tempo col Valencia per il rinnovo ... gazzetta.it scrive

MILAN NEWS | Il piano di Tare è chiaro: Xhaka più Guerra - Ecco tutte le notizie principali della giornata nella rassegna stampa rossonera de IlMilanista. Da msn.com